Vai chover? Confira a previsão do tempo para esta semana em Salvador

Salvador terá nova semana de sol e chuva - Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

O sol tem predominado em Salvador nos últimos dias, mas a previsão do tempo aponta para mudanças. Embora o tempo permaneça firme, a cidade deve registrar algumas nuvens nos próximos dias, com possibilidade de chuvas. De acordo com o Climatempo, as temperaturas na capital baiana devem variar entre 24°C e 34°C.

O céu fica mais nublado e há previsão de chuva passageira durante a manhã e à noite nesta segunda-feira, 3. Já no dia seguinte, o tempo segue firme, com predomínio de sol e poucas nuvens, sem expectativa de chuva.

Nesta quarta-feira, 5, Salvador pode registrar pancadas leves, com volume estimado de 0,6 mm. Já nesta quinta-feira, 6, a previsão indica uma diminuição da chuva, com 1,4 mm de precipitação. Apesar dessa instabilidade, o calor permanece, mantendo a sensação térmica elevada.

Confira as temperaturas para os próximos dias:





Segunda-feira, 3:

Sol o dia todo. Muitas nuvens com possibilidade de chuva à noite;

Mínima de 26ºC e máxima de 32ºC.





Terça-feira, 4:

Sol com algumas nuvens. Sem chuva;

Mínima de 24ºC e máxima de 34ºC.





Quarta-feira, 5:

Sol com aumento de nuvens pela manhã. pancadas de chuva durante à tarde e noite;

Mínima de 25ºC e máxima de 30ºC.





Quinta-feira, 6:

Pancadas de chuva durante a manhã e noite;

Mínima de 25ºC e máxima de 31ºC.





Sexta-feira, 7:

Tempo chuvoso durante o dia e noite. Aberturas de sol à tarde, ainda com pancadas de chuva;

Mínima de 25ºC e máxima de 30ºC.