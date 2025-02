Haja calor! Salvador registra maior temperatura do ano no domingo de Iemanjá

A segunda maior temperatura foi em 4 de janeiro de 2025 - Foto: Clara Pessoa / Ag. A TARDE

No domingo, 2, durante a Festa de Iemanjá, Salvador registrou a maior temperatura do ano, atingindo 35,2°C na Base Naval de Aratu, de acordo com o Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil (Cemadec). A segunda maior temperatura foi em 4 de janeiro de 2025, com 35°C, também na Base Naval de Aratu.

Segundo o Cemadec, as altas temperaturas são causadas por uma massa de ar quente seco associada a um sistema de alta pressão, que mantém o tempo firme. Esse sistema impede a formação de nuvens e a precipitação, tornando o ar mais seco e aquecido, fenômeno comum em áreas desérticas ou de clima árido.

Em 14 de janeiro de 2024, a Base Naval de Aratu registrou 36,2°C, a maior temperatura de 2024.