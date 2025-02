"Projeta nossa cidade", diz Bruno Reis sobre festa de Iemanjá

Bruno Reis na festa de Iemanjá - Foto: Rodrigo Tardio | AG. A TARDE

Presente na festa de Iemanjá, no Rio Vermelho, na tarde deste domingo, 2, o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), ressaltou a importância das festas de ruas para a projeção da capital baiana.

Bruno citou ainda o impacto econômico e afirmou que janeiro entrou para a história como o primeiro mês de maior ocupação da história da cidade.

"Todos esses eventos projetam nossa cidade. O Natal foi um verdadeiro sucesso, festival virada, vem o Carnaval, esses eventos geram empregos. A expectativa é que só no Carnaval sejam injetados um bilhão e oitocentos milhões de reais em nossa economia. Janeiro já entra para a história como o mês com o maior número de visitantes dessa cidade, maiores índices de ocupação hoteleira", afirmou Bruno, em conversa com a imprensa.

"Festas como essa, o astral, mesmo com um calor desses, mais de 35º, as pessoas saem daqui com as vibrações e muita disposição. Só Salvador tem isso", completou o prefeito de Salvador.