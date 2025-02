Linhas de ônibus que estavam suspensas são reativadas

Prefeitura reativa linhas de ônibus que estavam suspensas - Foto: Divulgação | Semob

A Prefeitura de Salvador reativou as linhas de ônibus que haviam sido suspensas ao longo dos últimos anos por conta da integração com o metrô. A medida visa cumprir a uma reivindicação dos usuários do serviço na capital baiana.

A Secretaria de Mobilidade (Semob) informou que vem realizando estudos para reativar algumas linhas de ônibus, ainda com horário reduzido, buscando observar a adesão dos usuários a estes atendimentos. No último dia 26 de dezembro, a linha 1633-08 – Alto de Santa Terezinha x Ondina voltou a operar com dois horários, às 5h45 e 6h15.

A partir da próxima segunda-feira, 27, a antiga linha 1645 – Alto de Santa Terezinha/Rio Sena x Pituba terá boa parte do seu itinerário retomado com a ampliação do atendimento da linha 1674-01 – Alto de Santa Terezinha/Rio Sena x Estação BRT Hiper. A linha, que já conta com dois horários pela manhã, terá seu atendimento ampliado para quatro horários por turno. São eles 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 16:20, 16:50, 17:20 e 17:50.

A antiga linha teve seu atendimento substituído pela 1655 – Alto de Santa Terezinha x Estação Pirajá. Entretanto, o novo atendimento seguirá direto para a estação Hiper do BRT, de onde o passageiro poderá ir para a Pituba. Com isso, não será mais obrigatório que o usuário faça a integração com o metrô para realizar este deslocamento.

Já no próximo dia 3 de fevereiro, será retomado o atendimento da linha 1515 – Conjunto Pirajá x Ribeira, que também terá 4 horários por turno: 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 16:20, 16:50, 17:20 e 17:50. A linha, que foi suspensa em 2021, era um pedido recorrente da comunidade.

“A linha era muito longa e tinha poucos horários, reduzimos o trajeto para a Estação Pirajá, dando maior oferta de ônibus no bairro e na estação com destino à Ribeira”, destacou o secretário de Mobilidade, Fabrizzio Muller. “Entretanto, vamos retomar o atendimento e avaliar o comportamento dos usuários para analisar a viabilidade de retomar este atendimento”, contou.

Entretanto, o secretário reforça que a reativação das linhas tem sido feita em caráter experimental, para avaliação técnica da pasta, e reforça que mantém o conceito de integração como forma de tornar o transporte mais eficiente. “A Semob segue reavaliando as linhas sem perder o conceito de integração, mas buscando aprimorar, cada vez mais, o deslocamento das pessoas”, destacou Muller.