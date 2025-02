PMs são presos por roubo a torcedor do Vitória no dia do Ba-Vi

Os policiais foram levados para a Coordenadoria de Custódia Provisória - Foto: Foto: Divulgação / PM-BA

Três policiais militares foram presos no sábado, 1º, em Salvador, suspeitos de furtar o celular de um torcedor do Esporte Clube Vitória durante uma abordagem policial. O caso aconteceu no dia do clássico Ba-Vi, marcado por episódios de violência na cidade.

Segundo as primeiras informações, três torcedores foram abordados por agentes da 37ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Liberdade). Ao final da ação, um deles percebeu que seu celular havia sumido.

A vítima e os demais torcedores acionaram o comandante da área, que ordenou uma inspeção na viatura e nos policiais envolvidos. Durante a vistoria, o aparelho foi encontrado, e os agentes foram encaminhados à Corregedoria da PM.

A Polícia Militar confirmou a prisão dos envolvidos, destacando que os agentes foram detidos "após o comando da unidade tomar ciência de uma denúncia envolvendo conduta irregular durante uma abordagem a torcedores de uma agremiação esportiva".

Os policiais foram levados para a Coordenadoria de Custódia Provisória, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, onde permanecerão detidos à disposição da Justiça.