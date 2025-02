Coutinho deve deixar comando da PM; veja possíveis substitutos

Coronel Coutinho assumiu comando da PM em janeiro de 2021 - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

O coronel Paulo Coutinho deve sair do comando-geral da Polícia Militar da Bahia nos próximos dias. Conforme informações apuradas pelo Portal A TARDE, a exoneração do oficial pode acontecer antes do Carnaval, mas o cenário mais provável é de que sua saída aconteça após a festa momesca.

Três nomes aparecem como possíveis substitutos. O primeiro deles é o coronel Luiz Alberto Baqueiro Paraíso Borges, chefe do Comando de Policiamento da Região do Extremo Sul, com sede em Teixeira de Freitas. A sua indicação ao cargo teria a chancela do ex-deputado federal e atual presidente do Avante na Bahia, Ronaldo Carletto.

A segunda possibilidade seria o subcomandante da corporação, coronel Nilton Cézar Machado Espíndola. O oficial é visto como o braço-direito de Coutinho e teria o seu aval para assumir o cargo.

O último dos nomes informados para a reportagem é o do atual diretor do Departamento de Comunicação Social (DCS), coronel André Luis Carvalho de Melo.

As especulações em torno da troca de comando da PM surgiram desde o ano passado e foi informado pelo Portal A TARDE com exclusividade. A possível mudança na corporação pode vir acompanhada da reforma no secretariado que o governador Jerônimo Rodrigues (PT) já confirmou que vai fazer e que deve acontecer ainda no primeiro trimestre deste ano.

Da esquerda para a direita, coroneés, Paraíso, Machado e André Luís, cotados para o comando da PM | Foto: Reprodução / PMBA

Nas forças de segurança, além da PM, a chefia do Corpo de Bombeiros, que hoje é ocupada pelo coronel Adson Marchesini, e do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que tem como titular, a perita criminal Ana Cecília Cardoso Bandeira, também podem ser alterados em breve.

200 anos da PM

O coronel Paulo José Reis de Azevedo Coutinho é Aspirante a Oficial PM da Turma 1988. É Bacharel em Direito pela Universidade Católica do Salvador e Pós-graduado em Gestão Governamental pela Universidade do Estado da Bahia.

Coronel Coutinho, como é mais conhecido, foi nomeado ao comando da Polícia Militar pelo então governador Rui Costa (PT) no dia 12 de janeiro de 2021. O oficial substitui o coronel Anselmo Brandão, que ocupou o posto por seis anos.

Coutinho vai conduzir as comemorações em homenagem aos 200 anos da Polícia Militar da Bahia, que embora sejam completados no dia 17 de fevereiro, será celebrado nesta segunda-feira, 3, numa grande festa que será realizada na Vila Policial Militar do Bonfim, em Salvador.

O evento reunirá autoridades, oficiais, praças e convidados e contará com um desfile cívico com a exibição de uniformes históricos e viaturas que marcaram época nas décadas de 1970 e 1980. Também será entregue a Medalha Comemorativa dos 200 anos da PMBA a personalidades que contribuíram para a valorização e fortalecimento da instituição.