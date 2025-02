"Vamos dar uma resposta", diz Coronel Coutinho sobre morte de PM

P policial militar Arnaldo de Oliveira - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um dos suspeitos de matar o policial militar, Arnaldo de Oliveira, se apresentou no Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), na manhã desta quarta-feira, 29. Identificado como Luís Matheus dos Santos, ele confessou ser responsável pelo homicídio na noite da última segunda-feira, 20, no bairro de Paripe, em Salvador.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, o Coronel Paulo Coutinho, Comandante Geral da Polícia Militar da Bahia disse que as buscas por mais suspeitos continuam.

“A Operação continua. E vamos dar uma resposta não só à sociedade, mas principalmente à minha tropa. Nós não vamos conceder que tirem a vida de integrante nosso e que fique de graça”, ressaltou o coronel.

Coronel Coutinho se pronunciou em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE | Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

O crime foi cometido na segunda-feira, 27, quando o soldado Oliveira morreu após tentar evitar um 'arrastão' que acontecia na Rua da Bélgica, no bairro de Paripe. O policial, que era lotado no Quartel do Comando-Geral (QCG), estava passando em uma motocicleta pela rua quando foi abordado por homens que dirigiam um HB20 vermelho. O soldado reagiu à ação e foi atingido no peito por disparos de arma de fogo