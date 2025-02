Homem é assassinado a tiros no Subúrbio de Salvador

Crime ocorreu na Avenida Afrânio Peixoto - Foto: Reprodução/Google Maps

Um homem, identificado como Adson Santos Alves, de 29 anos, foi assassinado a tiros no bairro de Paripe, no Subúrbio ferroviário de Salvador, na noite de terça-feira, 28. De acordo com informações iniciais, a vítima trabalhava como mototaxista.

Segundo o registro da Polícia Civil, a vítima transitava na Avenida Afrânio Peixoto quando foi surpreendida por vários homens em um carro que atiraram contra ela. Adson chegou a ser socorrido para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos.

As guias para remoção e perícia foram expedidas e oitivas e diligências serão realizadas.