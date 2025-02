Adolescente de 17 anos é atropelado por micro-ônibus em Sussuarana

Imagem ilustrativa - Foto: Shirley Stolze l Ag. A TARDE

Um adolescente de 17 anos foi atropelado por micro-ônibus no bairro de Sussuarana e ficou gravemente ferido. O acidente aconteceu nesta terça-feira, 28, na Av. Ulysses Guimarães, e envolveu um veículo do Subsistema de Transporte Especial Complementar (STEC).

De acordo com testemunhas, o jovem foi atingido pela roda do veículo, resultando em um esmagamento do pé direito. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e os socorristas prestaram os primeiros atendimentos à vítima e o encaminharam para o Hospital Geral do Estado (HGE).

Guarnições da 48ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram até o local e constaram o fato. Segundo relatos passados para a polícia que o veículo em questão atingiu a vítima enquanto ela seguia caminhando abaixo do passeio, empurrando uma bicicleta no mesmo sentido.

Segundo a PM, os veículos envolvidos foram levados ao pátio da Transalvador, em Don Avelar, para serem periciados.