Policial é gravemente ferido com golpes de facão durante briga na Bahia

Motivação para o crime ainda é desconhecida, mas a Polícia Civil confirmou que o caso está sendo investigado - Foto: Reprodução / Redes sociais

Um policial civil foi gravemente ferido por golpes de facão durante uma briga com dois homens na zona rural de Água Fria, município localizado a 158 km de Salvador, na última sexta-feira, 24. Embora o incidente tenha ocorrido na sexta-feira, as imagens do ataque começaram a circular nas redes sociais na segunda-feira, 27, gerando grande repercussão.

Nas imagens, é possível observar a discussão entre o agente e os dois suspeitos, que, em determinado momento, um deles exibe um facão e golpeia o policial, que cai no chão em consequência dos ferimentos.

A motivação para o crime ainda é desconhecida, mas a Polícia Civil confirmou que o caso está sendo investigado pela delegacia de Alagoinhas como uma tentativa de homicídio. Os dois suspeitos já foram identificados, e diligências estão em andamento para esclarecer os detalhes do crime, incluindo oitivas de testemunhas e suspeitos.