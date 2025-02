Mutirões de escrituras buscam regularizar a posse de 40 mil moradias

Avaní comemora a conquista da escritura que vai garantir a posse da casa onde mora - Foto: Adriel Francisco | URBIS

Cerca de 40 mil famílias aguardam as escrituras das casas onde vivem em toda a Bahia. São pessoas beneficiadas pela URBIS (Habitação e Urbanização da Bahia), que em 2025 completa 60 anos e já entregou cerca de 90 mil unidades habitacionais.

Destas, aproximadamente 50 mil já têm a escritura definitiva de suas casas. Miguel Mendes, gerente do órgão, informa que, apenas nos últimos dois anos, mais de 5.300 escrituras foram entregues, e algo em torno de 40 mil aguardam regularização.

Para agilizar o acesso à escritura, a URBIS segue promovendo mutirões para moradores de diferentes regiões do estado. Quem reside em Salvador pode comparecer ao posto localizado no bairro do Rio Vermelho, na Avenida Oceânica, 3819.

Em um dos mutirões realizados em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, Ivani Costa da Silva retirou a sua escritura. Primeira moradora da Gleba C, ela vive com uma filha e conta ter recebido as chaves do imóvel em 1980.

“Ave Maria! Só em saber que isso aqui é meu. Porque enquanto eu não tinha esse documento, não era minha casa, apesar de estar quitada, não era minha. Agora, eu estou feliz da vida! Ivani agora tem casa!”, comemorou.

Avaní de Oliveira Reis também mora na Gleba C e não conseguiu esconder a euforia ao receber os documentos que formalizam a posse da sua casa própria. "Obrigada, senhor"!



Documentação necessária

A documentação necessária pode ser consultada no perfil oficial da URBIS no Instagram (@urbishabitacao) ou no site mutiraodaurbis.com.br. Miguel Mendes explica que os mutirões, divulgados nas redes sociais da URBIS e na imprensa, são uma oportunidade para acelerar a entrega das escrituras e tornar a regularização fundiária mais acessível à população.

“Estamos promovendo não só documentos, mas a transformação da vida das pessoas por meio da segurança jurídica de seu lar,” afirmou.

“Estamos buscando caminhos para resolver de forma mais rápida a entrega das escrituras das unidades, não só das unidades da URBIS, mas também as áreas ocupadas. Como exemplo, temos o programa REURB. Estamos estudando, buscando as medidas jurídicas legais para que possamos implanta