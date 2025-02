Motoristas denunciam 'abusos' e cobranças indevidas da Transalvador

Agente da transalvador fazendo fiscalização no estacionamento da Praça Colombo - Rio Vermelho - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Os excessos de multas aplicadas pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) devido à Zona Azul tornaram-se alvo das queixas dos motoristas na plataforma de denúncias Reclame Aqui, que inclui ainda, reclamações sobre falta de atendimento e cobranças por fiscalização.

Um condutor, que teve o nome preservado, classificou a autarquia como “indústria da multa”. O homem, que diz ser do Paraná, relata que foi cobrado de forma indevida pelos agentes do órgão mesmo após pagar a Zona Azul, isto é, estacionamento rotativo supervisionado pela prefeitura, por meio de um aplicativo.

“Fui com a minha família para Salvador. O local escolhido foi a praia de Stella Maris, como não moro no estado procurei um lugar para estacionar. Ao encontrar o local, estacionei logo e percebi que era zona azul. Fiz o cadastro no aplicativo e realizei o pagamento no cartão de crédito, no entanto, um agente da Transalvador passou e me multou, sendo que eu já havia pago o estacionamento por 6h”, escreveu na plataforma.

Outro turista, desta vez de São Paulo, também usou a plataforma para criticar a cobrança da Zona Azul no bairro do Rio Vermelho. Na denúncia, o homem, que também não teve o nome revelado, diz que a multa está em desacordo com o horário estabelecido pelo estacionamento.

“Estava de férias com minha família em Salvador, no período de 22/11/2024 a 03/12/2024. Recebi uma cobrança de multa em meu cartão da locadora de veículos Foco, por estacionar em desacordo com a regulamentação. O problema é que o horário aplicado da multa em questão foi às 20h44, ou seja, horário esse fora do estabelecido pela empresa como zona azul (07:00 as 19:00)”, diz.

Ele ainda diz que tenta recorrer da cobrança, contudo, não consegue nenhum atendimento por parte do órgão público. “Estou tentando recorrer desde então através dos canais online e nada consta”.

A Transalvador possui 31 reclamações nos últimos seis meses, sendo que a maioria delas permanece sem resposta. A reputação da empresa no site é considerada “não recomendada”.