Carnaval: Transalvador abre novo posto para credenciamento de veículo

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) anunciou um segundo posto de atendimento para credenciamento de veículos nas áreas de restrição durante o Carnaval 2025. A unidade vai funcionar a partir de segunda-feira, 20, no Shopping Barra, no Piso L3, ao lado da Bacio di Latte, nos horários do centro de compras, inclusive aos sábados e domingos, até o dia 26 de fevereiro.

Outro posto está em operação desde o início do mês na Ferreira Costa, nos Barris. O atendimento na loja, que está localizada no térreo, acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. O posto receberá as pessoas até o dia 4 de março, inclusive durante o carnaval.

Nos postos, os moradores das zonas de restrição podem retirar ou alterar suas credenciais. O cadastro também pode ser feito online no site da Transalvador. Para alterações de placas, é necessário apresentar o documento do veículo e a credencial anterior.