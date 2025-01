Carnaval pode ter data fixa a partir de 2025? Entenda o caso

Tradicionalmente, o Carnaval ocorre 47 dias antes da Páscoa - Foto: Olga Leira / Ag. A Tarde

O Papa Francisco pensa em estabelecer o Carnaval e a Páscoa com datas fixas a partir de 2025, com o objetivo de unificar as comemorações da igreja católica com o calendário dos cristãos ortodoxos, que seguem calendários diferentes atualmente.

O tema surgiu após um encontro no Vaticano, em 2022, entre o pontífice com o patriarca Mar Awa III, da igreja Assíria do Oriente, que sugeriu uma data comum para a celebração da Páscoa entre as duas tradições cristãs.

Tradicionalmente, o Carnaval ocorre 47 dias antes da Páscoa, mas o Papa Francisco defende a unificação das datas. Se a proposta foi aceita, a Páscoa seria celebrada em uma data fixada, o que resultaria também em alterações nas datas do Carnaval e do Corpus Christi, celebrado 60 dias depois da Páscoa.

"Tenhamos a coragem de acabar com esta divisão, que às vezes nos faz rir… 'O seu Cristo ressuscita quando? E o seu Cristo, quando ressuscita?' Não. O sinal é um só Cristo para todos nós”, afirmou o Papa Francisco, conforme o jornal O Estado de São Paulo.

Em 2025, por exemplo, a Páscoa será comemorada na mesma data para a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa Bizantina após 1.700 anos: dia 20 de abril.

A proposta de unificação da Páscoa, discutida durante o encontro entre católicos e ortodoxos, sugere que a data seja celebrada no segundo ou terceiro domingo de abril. A ideia foi bem recebida pelo Patriarca Bartolomeu de Constantinopla e pelo arcebispo ortodoxo Job Getcha de Telmessos.

“O Concílio Ecumênico de Niceia foi muito importante para fixar o conteúdo de nossa fé cristã, mas também para fixar a data da Páscoa, como e quando ela deve ser celebrada. Infelizmente, não a celebramos juntos há muitos anos, há muitos séculos. Portanto, no contexto deste aniversário, o objetivo de nossos esforços compartilhados com o papa (católico) é encontrar uma solução para isto”, disse Bartolomeu I quando visitou Francisco, em 2022.

“Talvez agora não seja o momento de dar detalhes, mas quero enfatizar que tanto do lado ortodoxo como do católico há esta boa intenção de finalmente fixar uma data comum para a celebração da Ressurreição de Cristo. Esperemos alcançar um bom resultado desta vez.”