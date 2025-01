Saiba por que a data do Carnaval muda todo ano

Carnaval foi inserido no calendário católico para indicar a véspera da Quarta-Feira de Cinzas - Foto: UENDEL GALTER

Apesar da Igreja Católica ter posicionamentos firmes contra o “profano” do Carnaval, que é uma festa pagã, a ocasião tem o calendário definido através de um sistema de cálculo inventado pela própria instituição religiosa. Por isso, a folia e a Páscoa não possuem uma data fixa como outros feriados, mas ambas ocasiões estão conectadas.

O Carnaval foi inserido no calendário católico para indicar a véspera da Quarta-Feira de Cinzas, o início do período de abstinência de carne que dura 40 dias entre os católicos. Dessa forma, a festa marca o período de liberdade que antecede a Quaresma, culminando na Sexta-Feira Santa, dois dias antes da Páscoa.

Seguindo o sistema da igreja, primeiro é definido o domingo de Páscoa, quando se comemora a ressurreição de Jesus Cristo. Depois, contam-se retroativamente sete domingos para definir o domingo de carnaval. Isso significa que o Carnaval é celebrado 47 dias antes da Páscoa.

Lua cheia eclesiástica

Como regra básica, a Igreja Católica estabeleceu que a Páscoa seria celebrada no primeiro domingo após a lua cheia que seguir o equinócio de primavera no hemisfério norte. O fenômeno marca o início da primavera sendo, geralmente, 21 de março.

O equinócio ocorre quando nenhum dos hemisférios da Terra, norte ou sul, está inclinado em relação ao Sol. Isso resulta em raios solares que incidem diretamente sobre a Linha do Equador, proporcionando igual duração do dia e da noite (12 horas cada). Existem dois fenômenos por ano: o Equinócio de Outono (em março no hemisfério sul e em setembro no hemisfério norte) e o Equinócio de Primavera (em setembro no hemisfério sul e em março no hemisfério norte).

A Igreja católica se baseia em projeções sobre o satélite feitas no início da Idade Média, que já não coincidem com o ciclo lunar real. Assim a Páscoa depende da chamada "lua cheia eclesiástica".

Somente com a entrada em vigor do atual calendário gregoriano, criado pelo papa Gregório 13 (1502-1585), no século 16, é que o domingo de Páscoa passou a cair obrigatoriamente entre 22 de março e 25 de abril. A partir destas duas referências, os responsáveis pela organização do carnaval podem programar a festa com muita antecedência.

A instituição do calendário gregoriano aconteceu em 1582. Alertado por astrônomos sobre algumas imprecisões no calendário juliano, a Igreja católica suprimiu dez dias (de 5 a 14 de outubro) daquele ano para efetuar o ajuste no tempo. Ou seja: as pessoas foram dormir no dia 4 de outubro e acordaram no dia 15.