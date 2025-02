Obras na Av. Jorge Amado interditam totalmente a via; saiba os dias

O bloqueio ocorrerá no trecho próximo à comunidade do Bate-facho - Foto: Divulgação / SSP

A Transalvador anunciou que, para facilitar os trabalhos de construção da nova ponte sobre o Rio das Pedras, localizada na Avenida Jorge Amado, no trecho entre Imbuí e Boca do Rio, a via será interditada nos dois sentidos durante a noite desta segunda-feira, 27 e terça-feira, 28, das 23h às 6h. A ação é parte de um projeto da Superintendência de Obras Públicas de Salvador (Sucop) que visa a duplicação da avenida, importante rota que conecta a Avenida Luis Viana Filho (Paralela) à Avenida Octávio Mangabeira (Orla), passando pelos bairros do Imbuí e da Boca do Rio.

O bloqueio ocorrerá no trecho próximo à comunidade do Bate-facho, onde serão realizadas intervenções como a instalação de vigas para a nova estrutura da ponte. Durante a interdição, o acesso de veículos será restrito a moradores da área, com orientação das equipes da Transalvador.

Para quem precisa circular pela região, há alternativas de rotas: motoristas vindo do Imbuí e da Av. Paralela em direção à Boca do Rio ou à Orla podem optar por acessar o Curralinho pela Rua dos Colibris, seguindo pela Rua Valmir Hupsel, ou ainda seguir pela Rua das Araras, Rua das Gaivotas e Rua Jayme Sapolnik até a Boca do Rio. Já no sentido contrário, é possível fazer o trajeto pela Avenida Octávio Mangabeira, Prof. Manoel Ribeiro, Rua Rodolfo Coelho Cavantanti, Estrada do Curralinho, Rua Valmir Hupsel e Rua dos Colibris.