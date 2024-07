Transalvador é alvo de reclamações por motoristas

Transalvador é alvo de críticas - Foto: Olga Leiria | AG. A TARDE

Plataforma utilizada para a avaliação de serviços públicos e privados, o Reclame Aqui registra uma série de reclamações contra a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Os motivos das queixas variam. Enquanto alguns motoristas afirmam que as multas e taxas estão com valores altos, outros relatam as dificuldades para registro de ocorrências e acesso ao site da autarquia.

"Feitas diversas tentativas de registro de ocorrência, mas o site da Transalvador não funciona", diz um perfil na plataforma.

"Além de valores abusivos de guincho (463,19) e pátio (74,10) a Transalvador cobra taxa de cartão de crédito", disparou outro perfil.

Um outro motorista reclama do erro na placa do seu carro ao receber uma multa da Transalvador. "Recebi uma multa de Salvador, no meu endereço, nome, marca e ano do carro, mas com a placa errada", reclamou.

Outra reclamação comum é a forma que as multas são aplicadas. Um motorista relatou que os agentes aplicam as multas de forma aleatória. "Agentes que saem aplicando multas aleatoriamente, e ficamos nós condutores no vai e vem na Transalvador para entrar com recursos devido a arbitrariedade e, recursos que nem são analisado pelo tal julgador ou o superintendente da Transalvador", iniciou.

"Recebi uma multa, onde o sujeito da Transalvador diz que usei o estacionamento zona azul na praia de Jaguaribe e não paguei [...] E ainda tem agentes da Transalvador que são coniventes com guardadores de carro que pintam o QR code da placa para a pessoa não baixar o app e ser obrigado a usar o serviço do guardador", relatou.