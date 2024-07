PM garante segurança e ônibus voltam a circular em bairros de Salvador

Mais cedo, a Semob havia anunciado a mudança no roteiro das linhas - Foto: Reprodução | Ônibus Brasil

As operações de ônibus nos bairros de Tancredo Neves, Arenoso e Engomadeira foram retomadas na manhã desta quarta-feira, 19. A paralisação havia sido anunciada mais cedo, pela Secretaria de Mobilidade (Semob), em decorrência dos intensos tiroteios que têm sido registrados na localidade nos últimos dias.

>> VÍDEO: Integrantes do CV invadem Tancredo Neves e assustam moradores



De acordo com a pasta municipal, o retorno da operação de transporte nas localidades veio após encontro com a Polícia Militar (PM-BA), que garantiu as condições de segurança para a circulação dos coletivos.

Mais cedo, a Semob havia anunciado a mudança no roteiro das linhas após registros de intensos tiroteios durante a madrugada. As localidades, principalmente Tancredo Neves, têm sido alvos do confronto entre facções criminosas que disputam o poder na região.