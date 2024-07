Tiroteio altera trajetos de ônibus em bairros de Salvador; confira

Final de linha de Tancredo Neves foi desviado para o Conjunto Arvoredo - Foto: Jefferson Oliveira | OT Trans

Alguns bairros de Salvador tiveram seus atendimentos de transtorte público alterados pela Secretaria de Mobilidade (Semob), nas primeiras horas desta quarta-feira, 19. As regiões afetadas foram Tancredo Neves, Arenoso e Engomadeira.

De acordo com a nota da pasta municipal, a mudança acontece após registros de intensa troca de tiros nos últimos dias em decorrência do confronto envolvendo facções criminosas que atuam na região.

>> VÍDEO: Integrantes do CV invadem Tancredo Neves e assustam moradores

Com isso, o final de linha de Tancredo Neves foi desviado para o Conjunto Arvoredo. Já as linhas que atendem Arenoso foram deslocadas para a região do Cabula VI. Os coletivos que atendem Engomadeira passam a fazer o final de linha na entrada do Conjunto ACM.



Agentes da Semob e prepostos da Integra monitoram o atendimento nestas localidades.