Transalvador renova contrato com 'velha conhecida' por mais de R$ 9 milhões

Contrato foi renovado no valor R$ 9.264.000,00 - Foto: Divulgação | Secom | PMS

A Superintendência do Trânsito de Salvador (Transalvador) renovou o contrato com a Martins & Neri Consultoria em Tecnologia para serviços de gerenciamento e fiscalização do trânsito na cidade. O contrato foi assinado no dia 31 de maio deste ano no valor global de R$ 9.264.000,00.

A contratação, feita por 'pregão', licitação que tem como característica a rapidez em seu processo, e homologada no dia 18 de dezembro de 2023, foi publicada na edicação de 04 de junho do Diário Oficial do Município, e tem validade de 48 meses (quatro anos), a partir da data de execução do serviço. Os recursos utilizados são oriundos de multas de trânsito, segundo consta no resumo do contrato.

A empresa é uma velha conhecida da Transalvador. Em 2015, a Martins & Neri firmou um contrato de R$ 28,8 milhões para uma "adequação tecnológica", pelo prazo de quatro anos, mesmo prazo do atual.

Caberá a empresa a fiscalização e aplicação de multas de trânsito para órgão comandado atualmente por Décio Martins e vinculado à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.