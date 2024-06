Capotamento deixa uma pessoa ferida na Avenida ACM | A TARDE

Um capotamento foi registrado, no início da tarde desta sexta-feira, 31, na Avenida Antônio Carlos Magalhães, embaixo do viaduto da Bonocô. O acidente deixou uma pessoa ferida.

Em contato com o Portal MASSA!, a Transalvador informou que está no local e que o veículo será retirado da via por um caminhão guincho. Não há informações sobre o estado de saúde atual da vítima.

De acordo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), desde o final da tarde de quarta-feira, 30, foram registrados seis acidentes com vítimas não-fatais.





