Na contramão dos ambulantes, banhistas apoiam praias sem cadeiras

Praia do Porto da Barra sem cadeiras e sombreiros alugados pelos ambulantes - Foto: Mônica Carvalho | Ag. A TARDE

O impasse envolvendo os ambulantes que alugam cadeiras e sombreiros na praia do Porto da Barra deve continuar nos próximos dias. Isso porque, após os ambulantes realizarem um protesto retirando todos os kits da areia, os banhistas aprovaram a decisão, indo no caminho inverso ao que os trabalhadores esperavam. Os banhistas "apoiaram" o protesto, mostrando-se a favor da retirada das cadeiras.

Os banhistas utilizaram as redes sociais para elogiar como a praia ficou sem os kits. "Gostei! Bem melhor assim, os banhistas chegam e, caso optem por cadeiras, mesas e sombreiro, pedem aos ambulantes, pagam o valor, e posicionam onde acham melhor. Muitas vezes a distribuição dos kits lotam a areia da praia, bloqueando o caminho para quem quer correr, caminhar, ou até praticar outros esportes. É por sua canga e deitar no chão", disse um dos leitores, Paulo Henrique.

Um outro banhista comentou ser "melhor assim". Já Marlon Viana, além de reforçar a continuidade do protesto, enfatizou que as cadeiras e sombreiros "não fazem falta". "Que continue por 100 anos. Só assim os residentes e turistas não são lesados pagando R$ 50 em cadeira e sombreiro".

Comentários extraídos do A TARDE sobre a retirada das cadeiras nesta terça-feira | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Atualmente, o preço de um kit com sombreiro e três cadeiras, custa uma média de R$50. Segundo o levantamento feito pelo Portal A TARDE, o preço pode variar de acordo com a praia de Salvador.

Entre as principais reclamações dos banhistas sobre o excesso dos kits na faixa de areia, estão: falta de espaço para deitar utilizando cangas; preços cobrados pelos ambulantes e poluição visual.

"Fizeram um favor! Poluição visual horrível! A praia é pública, eles querem tomar conta e daqui a pouco tão cobrando para a gente entrar. Ainda com preços absurdos, praticamente obrigando as pessoas a pagar para sentar na praia. E quando nos recusamos, eles ficam esculhambando quem não tem dinheiro para pagar. Fui em Jauá e me assustei com os valores das mesas, nem espaço tinha para ficar. A praia é o único lazer da população, um momento para relaxar, controlar o estresse... Eu não vou mentir, achei a praia até mais bonita", comentou outra banhista, identificada como Brikka Lima.

"Porto da Barra na sua melhor forma"; "Há muito tempo que não vejo a praia assim. Ficou espetacular"; "Porto da Barra em sua melhor forma"; foram alguns dos comentários sobre o assunto.

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

Entenda

A praia do Porto da Barra, uma das mais famosas de Salvador, está sem cadeiras, mesas ou sombreiros nesta terça-feira, 28, por conta de um protesto dos ambulantes que atuam no local, após um reforço na fiscalização por parte da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), que libera o uso dos kits somente por demanda.

A polêmica veio após um vídeo viralizar nas redes sociais onde um homem alegou que a praia estaria sendo privatizada, por conta da grande quantia de cadeiras postas pelos ambulantes na areia.

A partir disso, banhistas reclamarem da falta de espaço na areia e Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) reforçou a fiscalização, que libera o uso dos kits somente por demanda. Como forma de protestar, os ambulantes decidiram então retirar todos os kits da areia nesta terça-feira, 28.

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

Segundo o diretor da Semop, Alison Carvalho, o uso de 10 kits por ambulante era permitido, porém o acordo não era cumprido.

Em nota, a Semop informou que, moradores e turistas denunciaram a falta de espaço nas praias do Porto da Barra, para que banhistas pudessem acomodar seus pertences pessoais.

Confira nota na íntegra

"A Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEMOP) informa que, após denúncias de moradores e turistas sobre a falta de espaço nas praias do Porto da Barra para que banhistas pudessem acomodar seus pertences pessoais, foi necessária a intensificação das ações de fiscalização na área. As reclamações apontaram excessos na ocupação da faixa de areia por alguns permissionários, resultando em reuniões e reforço das equipes para garantir a organização e o equilíbrio no uso do espaço público.

Durante as fiscalizações, foram identificados casos de descumprimento das normas, e os permissionários envolvidos foram devidamente notificados. A SEMOP ressalta que a legislação e as novas regras visam assegurar uma convivência harmoniosa entre comerciantes, frequentadores e a comunidade local, promovendo o uso ordenado da orla.

No contexto da Operação Verão, medidas como a montagem de sombreiros após às 9h, a instalação de kits apenas na chegada dos clientes e a proibição do uso de garrafas de vidro têm contribuído para maior segurança e conforto dos frequentadores. Para garantir o cumprimento dessas normas, cinco equipes extras foram deslocadas para intensificar a fiscalização no local.

A SEMOP informa ainda que os permissionários têm o prazo de 15 dias para regularizar seus cadastros. Após o Carnaval, uma nova reunião será realizada para reavaliar as medidas implementadas e discutir possíveis ajustes, buscando atender às necessidades de todas as partes envolvidas.

A secretaria reforça seu compromisso com o diálogo e destaca que o cumprimento das normas é fundamental para garantir a organização e o bem-estar de todos que utilizam o Porto da Barra."