Ambulantes seguem regra e recolocam cadeiras na praia do Porto da Barra

Praia do Porto da Barra nesta quarta-feira, 29 - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Os trabalhadores ambulantes voltaram a colocar cadeiras e sombreiros na praia do Porto da Barra, na orla de Salvador, na manhã desta quarta-feira, 29. A decisão acontece após um dia de protestos, sem os equipamentos durante toda a terça-feira, 28, após aumento da fiscalização da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), , que libera o uso dos kits somente por demanda.

A grande diferença é que nesta quarta-feira, os ambulantes aceitaram a decisão da Semop e diminuíram a quantidade de cadeiras e sombreiros, aumentando a faixa livre de areia para uso dos banhistas. Assim, os kits só serão disponibilizados após pedido dos banhistas.

Na última semana, a Semop se reuniu com os comerciantes e reforçou que os itens devem ser colocados na areia somente com a solicitação de um cliente para o uso do serviço. A decisão aconteceu após críticas de banhistas da falta de espaço na areia e motivou o aumento da fiscalização.

Por determinação da Semop, cada ambulante tem direito a 10 sombreiros e 30 cadeiras e só poderá colocar o kit na areia da praia após pedido dos banhistas. Na praia do Porto da Barra, são 35 ambulantes, o que corresponde a 350 sombreiros e 1.050 cadeiras no total.

Praia do Porto da Barra nesta quarta-feira, 29 | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

"No contexto da Operação Verão, medidas como a montagem de sombreiros após às 9h, a instalação de kits apenas na chegada dos clientes e a proibição do uso de garrafas de vidro têm contribuído para maior segurança e conforto dos frequentadores. Para garantir o cumprimento dessas normas, cinco equipes extras foram deslocadas para intensificar a fiscalização no local", diz trecho da nota da Semop.

Na terça, a decisão dos ambulantes de liberar as praias ganhou um efeito contrário em relação ao apoio popular, já que os banhistas aprovaram a retirada dos kits e ampliação da faixa de areia livre na praia, um das mais populares de Salvador.

Praia do Porto da Barra nesta quarta-feira, 29 | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Até mesmo o cantor Caetano Veloso aproveitou para curtir a praia do Porto da Barra com maior tranquilidade.