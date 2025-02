Pista de skate e duplicação de faixa; saiba como VLT vai transformar o Subúrbio

VLT trará diversas intervenções ao longo do trajeto - Foto: Divulgação | GOVBA

Espaços de lazer, requalificação da orla e ciclovia. Estes são alguns dos benefícios que os moradores do Subúrbio Ferroviário de Salvador terão quando as obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) forem concluídas.

O Portal A TARDE fez um levantamento junto à Companhia de Transportes da Bahia (CTB) e conseguiu um detalhamento sobre as melhorias que o modal trará para a população soteropolitana, além da evolução significativa na qualidade da mobilidade nas regiões que serão atendidas pelo novo meio de transporte.

O VLT está sendo implantado em etapas, com cada um dos três trechos trazendo avanços específicos para diferentes regiões. O Trecho 1 é o que terá a maior extensão, com 16,2 quilômetros. Vai ligar a Calçada até a Ilha de São João (Simões Filho) e contará com 17 paradas e mais uma estação.

Ao longo do trajeto, será feita requalificação urbana com melhorias viárias para facilitar a integração dos transportes públicos, urbanização de praias com calçadões iluminados, além de espaços de lazer e esportes.

Conforme o comunicado pela CTB, será criada uma unidade para beneficiamento de pescados, fortalecendo a renda de marisqueiras e pescadores. Haverá também a revitalização da antiga Fábrica São Brás, alvo de polêmica entre o governo do estado e prefeitura de Salvador, que quer construir um polo de cinema no local.

| Foto: Reprodução / CTB

O Trecho 2, irá de Paripe até Águas Claras, percorre uma distância de 9,2 quilômetros, e terá oito paradas e um estacionamento. As intervenções trarão a duplicação da BA-528, modernização viária com ciclovias, revitalização de áreas de lazer como campos de futebol e pistas de skate, além de uma passarela conectando o VLT ao metrô em Águas Claras.

Já o Trecho 3 do VLT, será construído para ligar Águas Claras a Piatã. Os trens passarão pelas Avenidas 29 de Março e Orlando Gomes ao longo de 10,52 quilômetros de distância e contará com 9 paradas.

Nesta parte, o projeto inclui paradas com acessibilidade universal, integração ágil entre a parada Bairro da Paz e o metrô, e uma passarela moderna conectando o Parque Tecnológico ao VLT. Na parada final em Piatã, a urbanização e o paisagismo integrarão o terminal à orla marítima.

Previsões

Orçado em mais de R$ 3,6 bilhões, o Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) de Salvador recebeu autorização para o início das obras em junho de 2024. Em julho, houve a oficialização da compra de equipamentos elétricos e 40 trens em parceria com o Governo do Mato Grosso, adquiridos por cerca de R$ 1 bilhão.

Durante vistoria realizada em dezembro pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), a presidente da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), Ana Cláudia Nascimento, afirmou que a gestão estadual trabalha para entregar o primeiro trecho do VLT antes das eleições de 2026.

"A gente está trabalhando para inaugurar o trecho entre a Calçada e o Lobato ainda no primeiro semestre de 2026. Não é uma garantia, mas como o cronograma já está antecipado, estamos otimistas com isso", declarou Ana Cláudia ao Portal A TARDE.