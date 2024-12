Jerônimo diz ser 'natural' a especulação imobiliária no trecho do VLT

Jerônimo projeta que VLT levará investimentos ao Subúrbio Ferroviário - Foto: Lula Bonfim / A TARDE

Em vistoria às obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) nesta segunda-feira, 16, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) comentou sobre as mudanças que devem acontecer no Subúrbio Ferroviário de Salvador quando a obra estiver pronta.

Jerônimo projeta que a região será bastante valorizada e se tornará atrativa para novos investimentos, principalmente do setor imobiliário. “Acontecerá muita especulação imobiliária ao longo desse trecho, é natural, se vocês observarem o quanto essa obra valorizará essa região. Uma área que está bastante, podemos dizer com todo respeito e cuidado, degradada e maltratada”, comentou o governador.

Jerônimo garantiu que a obra atende a todas as exigências de respeito ao meio ambiente. “As estações, como foram apresentadas aqui, terão, tanto no paisagismo, no que diz respeito a imagem e o cuidado com o meio ambiente. Em relação as licenças ambientais, a Sema está tendo todos os cuidados que foram exigidos”, garantiu o governador.

As obras do VLT de Salvador estão adiantadas. A terraplanagem no trecho entre a Calçada e o Lobato estava prevista para ser iniciada apenas em janeiro de 2025, mas foi iniciada já na última semana, antecipando o cronograma em pelo menos 20 dias. A gestão estadual trabalha para entregar o primeiro trecho do VLT antes das eleições de 2026.