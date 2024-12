Governo Jerônimo prevê entrega do VLT antes da eleição de 2026

Jerônimo Rodrigues e sua equipe fizeram uma vistoria nas obras do VLT nesta segunda-feira, 16. - Foto: Lula Bonfim / A TARDE

As obras do VLT de Salvador estão adiantadas. A terraplanagem no trecho entre a Calçada e o Lobato estava prevista para ser iniciada apenas em janeiro de 2025, mas foi iniciada já na última semana, antecipando o cronograma em pelo menos 20 dias.

Leia mais

>> Florence diz que VLT paga “dívida histórica” do governo com o Subúrbio

>> Obras do VLT estão adiantadas, garante Afonso Florence

Durante vistoria realizada na manhã desta segunda-feira, 16, pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), a presidente da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), Ana Cláudia Nascimento, afirmou que a gestão estadual trabalha para entregar o primeiro trecho do VLT antes das eleições de 2026.

"A gente está trabalhando para inaugurar o trecho entre a Calçada e o Lobato ainda no primeiro semestre de 2026. Não é uma garantia, mas como o cronograma já está antecipado, estamos otimistas com isso", declarou Ana Cláudia ao Portal A TARDE.

Um esforço foi feito pela CTB para antecipar a terraplanagem, visando fugir das chuvas que são esperadas para janeiro e que poderiam complicar o início das obras. A "correria" também ocorreu para montar os galpões onde serão colocados os vagões do VLT, que devem chegar na Calçada ainda na primeira metade de 2025.

O Portal A TARDE flagrou uma conversa de Jerônimo com o seu secretário da Casa Civil, Afonso Florence (PT), onde ambos confirmaram que a primeira parcela do pagamento pelos trens do VLT, adquiridos junto ao Estado do Mato Grosso, que venceria no dia 31 de dezembro, já foi efetuada pelo governo baiano.

A expectativa é que esses trens comecem a operar publicamente no trecho de aproximadamente 5 km entre a Calçada e o Lobato até junho de 2026, mas de maneira assistida, com horário reduzido e sem cobrança de tarifa, pagando uma dívida histórica com o Subúrbio Ferroviário de Salvador antes do próximo processo eleitoral.