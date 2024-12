Florence diz que VLT paga “dívida histórica” do governo com o Subúrbio

Afonso Florence, secretário da Casa Civil - Foto: Lula Bonfim / A TARDE

O pagamento de uma dívida de muitas décadas com o Subúrbio Ferroviário de Salvador. Assim o secretário da Casa Civil, Afonso Florence, classificou a construção do Veículo Leve de Transporte (VLT) que vai ligar a região ao bairro da Calçada e a Ilha de São João, em Simões Filho, na Região Metropolitana.

Em visita guiada ao canteiro de obras nesta segunda-feira, 16, Florence comentou sobre os percalços enfrentados para que a obra pudesse sair do papel e as mudanças no planejamento inicial que culminaram no distrato com a antiga empresa responsável pela obra.

“O governador Jerônimo herdou um projeto de VLT elevado, com a Skyrail que foi inviabilizado pela pandemia pela queda de demanda de tráfego nesse período. Fizemos um esforço enorme para salvar o contrato e decidimos pela rescisão. Em tempo recorde licitamos a obra sem precisar licitar o projeto, fizemos o projeto na casa”, iniciou.

“Hoje a obra tem três vezes maior percurso e está em estágio avançado. Será um VLT, que garantirá mais segurança para a população, mais acesso à praia, não vai precisar de muro. Estamos cumprindo um dever da administração pública que há muitas décadas estavam em dívida com a população dessa região da cidade que é paradisíaca, maravilhosa”, afirmou.