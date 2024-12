Inema concede licenças que viabilizam implantação do VLT em Salvador

Projeto VLT de Salvador - Foto: Reprodução | GOVBA

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) concedeu à Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) três autorizações nesta quinta-feira, 12, para a implantação do Veículo Leve sobre Trilho (VLT), trecho de Ilha de São João a Calçada.

Conforme o anúncio, o Inema liberou a supressão da vegetação de um trajeto de aproximadamente 16,66 km de extensão, começando na Parada Ilha de São João, em Simões Filho, até chegar à Estação Calçada.



Leia mais:

>> Governo tem data para divulgar empresa responsável por fiscalizar VLT

>>Inema concede licença que viabiliza implantação do VLT do Comércio

O documento detalha que o sistema contará com uma usina de concreto no Largo da Calçada, 17 paradas, uma estação ao longo do percurso, 68,90m em estrutura elevada, 75m em túnel e 472,22m na Ponte São João, que será restaurada para o VLT, em uma área total de 44,5 ha, saindo do bairro de Ilha de São João, no município de Simões Filho, até o bairro da Calçada, em Salvador.

Além disso, foi autorizado o manejo, não integral, da fauna em toda a área onde será instalado o lote 1 do modal, saindo do bairro de Ilha de São João, em Simões Filho, até o bairro da Calçada, na capital baiana.



Leia mais:

>> Jerônimo altera lei para viabilizar recursos ao VLT

O Inema também anunciou a renovação da licença da instalação para a implantação do empreendimento, com o trajeto proposto de aproximadamente 16,66 km de extensão, da Parada Ilha de São João até a Estação Calçada.

Outras licenças

Em outubro deste ano, o Inema transferiu uma licença ambiental, que tinha sido concedida para o Skyrail, ao governo do Estado da Bahia, através da CTB, para a implantação do trecho 4, em uma extensão de aproximadamente 3,56 KM.

Conforme a autorização publicada no mês passado, o novo trecho será de São Joaquim e seguirá até o Comércio, confirmando o que o governador Jerônimo, vinha prometendo há alguns meses.



Leia mais:

>> Início de obras do VLT de Salvador pode ser antecipado; entenda cenário

O cronograma oficial da implantação do VLT prevê que as obras, propriamente ditas, se iniciem em janeiro de 2025, com a realização de terraplanagem e sondagem. Entretanto, conforme apuração do Portal A TARDE, a tendência é que o planejamento seja antecipado.