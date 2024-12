Jerônimo altera lei para viabilizar recursos ao VLT

Projeto VLT - Foto: Companhia de Transportes do Estado da Bahia

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) oficializou, no sábado, 7, a alteração de uma lei que amplia recursos para a implantação do trecho 4 do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador e Região Metropolitana (RMS), Calçada - Comércio.

A medida de nº 13.194 de 19 de novembro foi aprovada em 2014, no final da gestão de Jaques Wagner. Na ocasião, o então governador do Estado recebeu a autorização para a contratação de um empréstimo de crédito interno de R$ 800 milhões, direcionados para a execução das obras do Projeto Metrô de Salvador - Linha 1 - Tramo 3 - Pirajá-Águas Claras-Cajazeiras, integrante do Programa Pró-Transporte - PAC - Pacto da Mobilidade.



Leia mais

>> Governo contrata empresas responsáveis por fiscalização do VLT

Com a alteração a pedido do governo Jerônimo, autorizada pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) no último dia 3, o recurso passará a cobrir também os investimentos da execução das obras do VLT trecho 4.

A lei alterada já vigora desde a data da publicação no Diário Oficial do Estado, no último dia 7.



Leia mais

>> Entenda as mudanças no novo projeto do VLT de Salvador

VLT no Comércio

Em outubro, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) transferiu uma licença ambiental, que tinha sido concedida para o Metrogreen Skyrail Concessionária, ao governo do Estado da Bahia, através da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), para a implantação do trecho 4 do VLT de Salvador, que vai até o comércio.

O projeto anterior do VLT, tocado pelo consórcio Skyrail, previa o percurso, que circularia em 23,3 km de viadutos, saindo da Ilha de São João para o Comércio e para o Acesso Norte, interligando com o Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSL).

No entanto, com a decisão do governo de romper o contrato com a concessionária no ano passado, uma nova proposta para o modal foi montada e o trecho 4, entre a Calçada e Comércio, foi retirado do projeto.

O novo projeto licitado pelo governo e com ordem de serviço já assinada trata-se de um VLT, propriamente dito, com o seu trajeto de 36,4 km quase todo realizado em nível, em trilhos instalados no canteiro central de vias, como as avenidas Afrânio Peixoto, 29 de Março e Orlando Gomes, além da Estrada do Derba (BA-528) e da Via Alimentadora Parque São Bartolomeu, ainda a ser construída.

Leia mais

>> PAC libera verba para projetos do VLT na Ribeira e no Comércio

Conforme o documento sobre a autorização, o novo trecho será de São Joaquim e seguirá até o Comércio, confirmando o que o governador Jerônimo Rodrigues (PT), vem prometendo há alguns meses.

O cronograma oficial da implantação do VLT prevê que as obras, propriamente ditas, se iniciem em janeiro de 2025, com a realização de terraplanagem e sondagem. Entretanto, conforme apuração do Portal A TARDE, a tendência é que o planejamento seja antecipado.