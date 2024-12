Obras do VLT estão adiantadas, garante Afonso Florence

Secretário fala sobre obras do VLT do Subúrbio - Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

Presente no 1º Encontro Regional – Gestores Municipais Eleitos e Reeleitos da Bahia, nesta sexta-feira, 13, o secretário estadual da Casa Civil, Afonso Florence (PT), confirmou ao Portal A TARDE que as obras do VLT estão adiantadas.

O processo de terraplanagem do primeiro lote, no Subúrbio Ferroviário, previsto para ocorrer apenas em 2025, já foi iniciado. Segundo Florence, que afirmou que o governador Jerônimo Rodrigues (PT) fará uma visita ao local na próxima segunda, 16, a gestão estadual tem trabalhado para antecipar o calendário da obra.

"Está bastante adiantada. Uma obra contratada por contratação integrada em três lotes. O estratégico inicial que é no trecho de maior demanda, que é o lote um, que é o Subúrbio, já saiu o alvará, e estamos a pleno vapor buscando antecipação de calendário. A CTB priorizando isso, que o governo Jerônimo está garantindo, que é uma demanda histórica, e encontramos um contrato de PTP colapsado, agora temos um trecho extenso, que é até Piatã, com três lotes de construção, e esse primeiro lote (Subúrbio), com a terraplanagem bastante avançada. O governador fará uma visita segunda", afirmou.