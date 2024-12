Governo Lula estuda trem de passageiros que ligará Teresina a Salvador

Nova Transnordestina pode ligar capitais do Nordeste - Foto: Divulgação / Delfim Martins

Já imaginou conhecer todos os estados do Nordeste viajando de trem? O que parecia ser inviável pode se tornar possível. Está em discussão a construção de uma 'Transnordestina turística', uma linha férrea ligando diversos estados da região pelo litoral. A informação foi divulgada pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), em entrevista ao jornal Diário do Nordeste.

O Portal A Tarde confirmou a informação com a presidente da Companhia de Transportes da Bahia (CTB), Ana Cláudia Nascimento. Ela informou que o projeto de autoria do Governo Federal ainda está em fase inicial de estudos e prevê paradas por todas as capitais do Nordeste.

O trem de passageiros partiria de Teresina, no Piauí, passaria pelo Delta do Parnaíba, situado entre os estados do Maranhão e Piauí, e seguiria pelo litoral até Salvador.

O governador cearense avalia que a construção da ferrovia poderá estimular o turismo na região, mas que o projeto depende da viabilidade econômica para sair do papel.

“Todo mundo ganha, e você passaria a trabalhar o turismo não só no Ceará e na Bahia, mas sim o turismo no Nordeste brasileiro. Então seria um baita ganho para todos, em vez de os estados estarem competindo um com o outro”, afirma.

“Um trem só para passageiro precisa de estudo econômico para saber se tem demanda, por exemplo, para um trem mais rápido. Porque é um investimento elevado, nenhuma empresa vai fazer isso sem demanda”, acrescentou o gestor.