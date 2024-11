Rui Costa antecipa previsão da Transnordestina

Ferrovia tem investimento total de R$ 7,9 bilhões e está com execução da obra em 63% - Foto: Wagner Lopes | CC

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, confirmou nesta quinta-feira, 14, a antecipação da entrega de uma das obras mais importantes da carteira do Novo PAC: a Ferrovia Transnordestina.

Prevista inicialmente para o fim de 2027, a conclusão da obra será antecipada para dezembro de 2026. Os trilhos da Transnordestina vão percorrer os estados do Ceará, Piauí e Pernambuco. O ministro ainda articulou com os empresários responsáveis pela obra o novo cronograma de execução.

“Quero tranquilizar a população do Ceará. A Transnordestina é a maior obra de infraestrutura do Nordeste, potencializará a logística tão fundamental para a geração de emprego e o desempenho da economia. A obra está completamente contratada, seu financiamento está assegurado e vamos acelerar para concluir em 2026”, disse Rui Costa.

No último dia 5 de novembro, a Sudene autorizou a assinatura de aditivo com a empresa responsável pela obra que viabiliza a liberação de R$ 3,6 bilhões de recursos por meio do FDNE. A expectativa é de que a operação parcial da ferrovia seja iniciada já em 2025.

O projeto completo da ferrovia Transnordestina possui 1.757 quilômetros de extensão. Desses, 1.209 quilômetros correspondem a linha férrea entre o Piauí e o Ceará, passando por Salgueiro (PE). Outros 548 quilômetros integram o ramal de Pernambuco, que sai de Salgueiro em direção ao Porto de Suape. A ferrovia tem investimento total de R$ 7,9 bilhões e está com execução da obra em 63%.