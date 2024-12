Florence abre o jogo sobre nova licitação para metrô do Campo Grande

Secretário detalha trâmites para obras do metrô no Campo Grande - Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

O secretário estadual da Casa Civil, Afonso Florence, (PT), presente no no 1º Encontro Regional – Gestores Municipais Eleitos e Reeleitos da Bahia, nesta sexta-feira, 13, revelou ao Portal A TARDE os motivos que levaram o governo estadual a abrir uma nova licitação para as obras do tramo quatro (4) do metrô de Salvador, no Campo Grande.

Segundo Florence, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) levou em consideração uma série de fatores, como o fim das equipes de obras da CCR Metrô, além das alterações das alterações contratuais que seriam necessárias.

"Captamos recursos do PAC, então tem previsão de uma obra de 1 km, temos uma paramétrica pronta, já sob apreciação da Caixa Econômica, e o governador tomou a decisão e obra pública porque negociávamos quatro aditivos ao contrato vigente. O primeiro, um aditivo de revisão ordinária do contrato, que tem previsão contratual da possibilidade disso acontecer com dez anos, que já se deram. O segundo é um aditivo de reequilíbrio de contrato, o terceiro é aditivo para a própria obra do tramo quatro do metrô, e a quarta negociação sobre a possibilidade de operação do VLT pela CCR", iniciou Afonso, que citou ainda um desejo da gestão em garantir a celeridade no processo de contratação.

"O aditivo de revisão ordinária organiza todos os outros, e ele requer um nível de detalhamento muito grande, é quase que modernizar muitos aspectos, não só econômicos, mas premissas do contrato. Tínhamos o interesse de garantir a celeridade para a contratação. Fizemos mais uma vez o projeto, em tempo recorde, desenvolvido pela diretoria de obras da CTB. Assim como o projeto do VLT foi desenvolvido pela diretoria de obras, o projeto do metrô também, sem licitar projeto, com equipe própria. Também um cuidado nosso, já que a CCR desmontou o setor de obras dela. Então, uma obra complexa [...] Eles teriam que montar um setor de obras. Considerando as variáveis, o governador decidiu fazer obra pública", explicou o secretário.