Pode lavar o cabelo no Ano Novo Chinês? Entenda tradição que viralizou

- Foto: Reprodução

Nesta quarta-feira (29), inicia-se o Ano Novo Chinês, também conhecido como Ano Novo Lunar ou Festival da Primavera, uma celebração tradicionalmente observada em diversos países da Ásia. O evento marca o início de um período festivo de 15 dias na China, que vai da Lua Nova à Lua Cheia subsequente, sempre acontecendo entre os dias 21 de janeiro e 20 de fevereiro.

Na China, existem dois tipos de calendários: o lunar e o solar, com finalidades distintas. Cada ano é simbolizado por um animal do zodíaco chinês. O ano que começa em 29 de janeiro de 2025 e vai até 2 de fevereiro de 2026 será regido pela serpente.

O calendário lunar, usado principalmente para festividades tradicionais e para atividades agrícolas, segue o ciclo da lua, marcando o início do ano a partir de uma contagem específica de noites entre luas. Em 2025, o Ano Novo Lunar começa exatamente no dia 29 de janeiro.

Por outro lado, o calendário solar, que se baseia no movimento do Sol, tem seu início entre 3 e 5 de fevereiro, dependendo da posição do Sol em relação ao zodíaco. Esse calendário marca o Ano Novo Solar Chinês, que em 2025 será celebrado no dia 3 de fevereiro.

Superstições e Tabus

Nos dias que antecedem o Ano Novo Chinês, diversas superstições e tabus ganham destaque, especialmente nas redes sociais. Uma das mais conhecidas é a crença de que não se deve lavar o cabelo no primeiro dia do novo ano, pois, na língua chinesa, a palavra "cabelo" soa semelhante a "ficar rico". Por isso, "lavar a fortuna" no início do ano não é visto como algo positivo.

Além disso, o The Telegraph destaca outras tradições que as pessoas tentam evitar no primeiro dia do Ano Novo:

Tomar remédios: Fazer isso é considerado um presságio de que a pessoa ficará doente durante o ano.

Lavar roupas: Nos dois primeiros dias do ano lunar, lavar roupas não é recomendado, pois acredita-se que isso pode perturbar o aniversário do Deus da Água, cuja celebração ocorre nesse período.

Sair de casa: Mulheres não devem sair de casa no primeiro dia do ano para não atrair má sorte. Também é considerado azar para filhas casadas visitarem seus pais nesse dia.

Varrer a casa: Acredita-se que varrer a casa no primeiro dia do ano pode "varrer" a sorte e a riqueza.

Ser roubado: Caso alguém seja roubado nesse dia, isso é interpretado como um sinal de que sua riqueza será perdida durante o ano.

Dívidas: As dívidas devem ser quitadas antes da chegada do Ano Novo. Se isso não ocorrer, quem estiver devendo pode atrair azar.

Cores escuras: O uso de roupas brancas ou pretas, cores associadas ao luto, é evitado.

Roupas danificadas: Usar roupas rasgadas ou em mau estado no primeiro dia do ano é considerado um mau presságio.

Tradições e Celebrações

A preparação para o Ano Novo Chinês envolve a limpeza das casas e a decoração com lanternas vermelhas, um símbolo de boa sorte e prosperidade. A celebração começa com o tradicional jantar de Ano Novo, onde pratos como peixe e bolinhos são servidos para simbolizar prosperidade e boa sorte. À noite, as famílias costumam se reunir para assistir aos fogos de artifício, uma prática que visa espantar os maus espíritos.

Outra tradição importante é a entrega de "pacotes vermelhos" contendo dinheiro. Esses pacotes são dados aos mais jovens da família como um desejo de boa saúde e prosperidade para o novo ano.

O Zodíaco Chinês

No zodíaco chinês, cada ano é associado a um dos 12 animais: rato, boi, tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo, ovelha, macaco, galo, cão e porco, seguindo essa ordem a cada ciclo de 12 anos. Em 2025, o ano será regido pela serpente, um símbolo de sabedoria e intuição. Aqueles nascidos no Ano da Serpente são frequentemente descritos como pessoas inteligentes, filosóficas e com uma grande capacidade de tomar decisões sensatas.