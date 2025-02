Número de turistas internacionais em Salvador deve crescer 16% no Carnaval

A medida, segundo a Salvador Bahia Airport, se deve à necessidade de conectar a cidade a mercados estratégicos - Foto: Divulgação

O número de passageiros internacionais que devem pousar em Salvador deve aumentar 16% no Carnaval em comparação ao mesmo período de 2024. A alta de voos está ligada às operações de ampliação da conectividade aérea, atendendo à crescente demanda de turistas internacionais por voos para a capital baiana.

De acordo com o balanço operacional da Salvador Bahia Airport, membro da VINCI Airports, a estimativa é receber 10.565 passageiros no segmento internacional e 125.961 no doméstico durante o Carnaval de 2025.

Para a empresa, o crescimento foi impulsionado pela ampliação de assentos nas operações de companhias aéreas como Air Europa, que registrou um aumento de 97% na oferta, Sky Airline, com crescimento de 33%, e Air France, que adicionou novas frequências à sua malha. A medida, segundo a Salvador Bahia Airport, se deve à necessidade de conectar a cidade a mercados estratégicos, tanto para o lazer quanto para os negócios.

A alta estação tem consolidado o Aeroporto como um dos principais hubs da região Nordeste, conectando Salvador aos mais diversos destinos nacionais e internacionais. Marcus Campos, gerente de marketing e promoções aéreas do Salvador Bahia Airport, destaca a importância desses resultados para o fortalecimento do setor.

"O crescimento de passageiros e a ampliação das operações internacionais para o Carnaval de 2025 refletem o esforço contínuo do Salvador Bahia Airport em atender às demandas da alta estação. Reforçamos nosso compromisso em proporcionar mais opções de conectividade e qualidade para os viajantes, alinhados às expectativas do turismo regional e à posição do aeroporto como porta de entrada estratégica para a Bahia".