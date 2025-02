Bahia aposta em nova estratégia para atrair turistas franceses

Reunião aconteceu na quinta-feira, 23, em Madri - Foto: Reprodução | Embratur

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e o secretário de Turismo da Bahia (Setur), Maurício Bacelar, se reuniram na última quinta-feira (23) durante a FITUR, em Madri, para discutir estratégias de promoção do estado no mercado francês.

A parceria entre a Bahia e a Embratur tem como objetivo aproveitar o potencial turístico do estado e a demanda dos franceses por destinos brasileiros. Com o início das operações do voo direto Paris-Salvador pela Air France, em outubro de 2024.

Leia também

>>Rota Salvador-Paris espera consolidar capital baiana como "hub internacional"

>>Bahia é destaque em feira internacional e prospecta novos voos

>>Secretário comemora turismo internacional na Bahia e voos para França

A Embratur também está desenvolvendo diversas ações, como a publicação de um artigo no jornal Le Monde, a veiculação de peças publicitárias e a realização de um press trip para jornalistas franceses.

"A Bahia possui um potencial turístico imenso e a França é um mercado estratégico para nós", afirmou Marcelo Freixo. "O novo voo da Air France abre novas oportunidades para atrair mais turistas, gerar emprego e renda para o estado."

Entre janeiro e novembro de 2024, o número de turistas franceses no estado cresceu 16,7%. Para Maurício Bacelar, a parceria com a Embratur é fundamental para o sucesso das ações de promoção do turismo baiano no exterior.

"A conexão de Salvador com Paris é estratégica, pois abre as portas para o turismo internacional no nosso estado", afirmou.