Paris-Salvador: nova rota aérea impulsiona turismo na Bahia

A Bahia entrou em mais uma rota turística internacional nesta segunda-feira, 28. Trata-se de Paris, a cidade francesa ganhou um voo direto para Salvador. A nova rota, celebrada em cerimônia no aeroporto da capital baiana, promete impulsionar ainda mais o setor turístico e econômico do estado.

Durante a celebração, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) afirmou que a nova operação vai além do turismo e se expande para os negócios.

“Com um voo deste celebramos o que a gente traz para o turismo, seja das valiosas forças culturais que nós temos, mas é também um turismo de negócios, tanto de quem vem quanto pra gente que envia, tanto para a Europa, quanto para a África, quanto para a Ásia”, disse o petista, durante discurso.

Com duração de 10 horas, os voos rumo à capital francesa acontecerão em três dias da semana: sempre às segundas e quintas-feiras e aos sábados, assim como confirmou o diretor-presidente do Salvador Bahia Airport e da VINCI Airports no Brasil, Julio Ribas. Em entrevista à imprensa, ele fez projeções do turismo no estado durante o período do verão.

“A gente vive no estado um momento excelente no setor de turismo, com incentivos a possibilidades que vão alçar a Bahia a potência turística no país e na América Latina. [...]. Em janeiro, nós teremos a maior oferta de assentos internacionais no aeroporto de Salvador dos últimos 25 anos. O fluxo será 17% maior do que antes da pandemia”, afirmou.

Em contrapartida, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, que também participou do evento, falou sobre a expansão da capacidade turística no Brasil, que segundo ele, não se resume só ao “sol e praia”.

“O Brasil tem uma enorme diversidade. Quando a gente apresenta para Air France ou qualquer companhia aérea, os destinos brasileiros, a gente fala: “olha, o Brasil é sol e praia, mas o Brasil não é só sol e praia. O Brasil é gastronomia, cultura, natureza e tem uma alegria contagiante e receptiva”. Então, que a gente possa entender o papel que o turismo vai exercer no Brasil no século XXI”, declarou Freixo.

Ele ainda considerou o turismo como “grande solução para o mundo”, tendo em vista o potencial do setor em gerar emprego e renda.

“[É um] golaço que a gente marca no dia de hoje e que esse ato, esse momento de riqueza do turismo brasileiro seja uma tendência. Ano passado, a gente bateu o recorde de receita, só com turismo internacional, nós arrecadamos 6,9 bilhões de dólares e esse ano a gente bate esse recorde de novo. Isso é geração de emprego e renda”, completou.

Já o diretor-geral do Grupo Air France, Manuel Flahault, explicou que a escolha pela capital baiana para recepcionar a companhia aérea deve-se à sua potência econômica.

“Acho que não escolhemos Salvador a toa, realmente foi uma decisão bem acertada, porque acredito que o potencial de Salvador é muito importante. A Bahia é o estado com maior PIB e população, além do potencial turístico de Salvador. Salvador é a quinta cidade mais importante do Brasil. Tudo isso nos ajudou a decidir que isso teria que ser aqui”, afirmou.

Por fim, o secretário estadual de Turismo, Maurício Bacelar, disse que os novos possibilitará a Bahia a fazer conectividades aéreas, além da Europa, ampliando a presença na Ásia e África.

“Este voo abre as portas da Bahia para o mercado mais importante e emissores de turistas do mundo. No aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. A Air France opera um hub que liga aquele aeroporto a mais de 180 destinos, na Ásia, na África e na própria Europa. A conectividade aérea tem importância fundamental no estabelecimento da atividade turística. [Isso] Vai aumentar a liderança que a Bahia tem no norte, nordeste brasileiro como o maior portão de entrada de turistas internacionais”, concluiu o titular da pasta.