Rota Salvador-Paris espera consolidar capital baiana como "hub internacional"

Nova rota, que foi apresentada no Hotel Fasano, promete alavancar conectividade da malha aérea de Salvador - Foto: Joá Souza / GOVBA

Cidade-luz, de belezas mil, onde o ritmo vibrante das ruas se mistura com o peso da cultura histórica e continua sendo um destino almejado pelos apaixonados. Paris? Salvador? As duas!



Para além do vermelho, azul e branco de suas bandeiras, a Bahia e a França guardam diversas similaridades e, a partir do dia 28 de outubro, estarão mais conectadas do que nunca com a chegada da nova rota direta entre Salvador e Paris, que será ofertada pela Air France, e promete abrir as portas da Bahia para o mundo (e vice-versa).

A expectativa é fundamentada, já que a rota para o continente europeu, a terceira implantada no Aeroporto Luís Eduardo Magalhães (que já oferta as linhas Salvador-Madrid e Salvador-Lisboa), ligará a capital baiana a pelo menos outras 180 rotas administradas pela Air France a partir do Aeroporto Charles de Gaulle (CDG).

Em evento ocorrido na tarde desta quinta-feira, 12, no Hotel Fasano, no Centro Histórico, representantes da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur), da Air France, da GOL, que entrará como parceira de operações da companhia aérea francesa, e da Salvador Bahia Airport se reuniram para conceder uma entrevista coletiva sobre a nova rota que promete levar passageiros do Elevador Lacerda para a Torre Eiffel em um voo direto de 9 horas e 30 minutos e levar 10h15 para trazer o povo de volta da terra do pão francês para a terra do pão de sal.

"Hoje é um marco para a história da Bahia, com o turismo do nosso estado entrando em um outro patamar. Esse voo não liga apenas Salvador à cidade-luz, que é Paris, mas sim abre as portas para o mercado mundial do turismo e dos negócios", disse o titular da Setur, Maurício Bacelar.

O secretário explicou como a implementação da rota será essencial para alavancar o mercado do turismo na Bahia e transformar o aeroporto de Salvador em um "hub internacional", ou seja, um centro de distribuição de voos para conectar passageiros até o seu destino final.

Júlio Ribas (CEO da Salvador Airport), Secretário Maurício Bacelar (Setur), Manuel Flahault (diretor da Air France) e Mateus Pongeluppi (VP de alianças da Gol) em apresentação de nova rota | Foto: Uendel Galter / AG. A TARDE

"A Bahia está mais perto do mundo e de mercados emissores inéditos para nosso estado. Hoje, por exemplo, uma viagem da Bahia para a China, país com o qual nosso estado tem muitas relações de negócios, é feita com 3 ou 4 conexões. Com esse voo da Air France, com apenas uma conexão no Aeroporto Charles de Gaulle, os asiáticos poderão chegar à Bahia e vice-versa", apontou. "A vocação natural que a Bahia tem para o turismo, o rico patrimônio arquitetônico colonial, o histórico, o cultural e o riquíssimo patrimônio natural que temos no nosso estado, aliado ao povo baiano, que é um povo único no mundo, e ao trade turístico baiano, nos dá a condição de recebermos esse voo".



Salvador-Paris-Salvador

Primeira rota aberta pela Air France no Brasil desde 2017, quando implantou a linha Fortaleza-Paris, a rota Salvador-Paris sacramenta a cidade soteropolitana como um dos cinco destinos onde a gigante da aviação civil opera (com São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Belém, que tem uma linha especial ligando à Caiena, na Guiana Francesa, em operação).

A linha, que começará a ser ofertada a partir do dia 28 de outubro, contará com 3 voos semanais, às segundas, quintas e sábados, e promete conectar Salvador com cerca de 189 destinos para diferentes partes da França e dos continentes europeu, africano e asiático que são geridos pela Air France.

"Não é todo dia que abrimos uma nova rota e Salvador será a única rota que a Air France irá abrir na América do Sul neste ano. Isso demonstra a confiança que o nosso grupo tem no potencial do mercado brasileiro e na Bahia. Estamos muito contentes em possibilitar essa conexão de Salvador com o mundo", afirmou o diretor-geral da Air France na América do Sul, Manuel Flahault.

Para a operação, a companhia colocará a sua "joia da coroa", o novíssimo Airbus350, avião mais moderno da sua frota, para fazer a nova rota direta. De acordo com a empresa, o equipamento tem capacidade para 324 passageiros divididos em três classes: Business (34 assentos), Premium Economy (24) e Economy (266) e consome 25% menos combustível do que aeronaves anteriores.

Aeronave que será utilizada na rota é a mais moderna da companhia aérea | Foto: Divulgação / Air France

A empreitada, ainda de acordo com Flahault, é justificada pela posição estratégica de Salvador, que encurtará consideravelmente os trechos entre a capital francesa e algumas das principais cidades do Brasil, e pelo potencial dessa rota funcionar como ponto de conexão entre duas partes do mundo separadas pelo Oceano Atlântico.



"São poucos os países em que a Air France opera em tantos destinos e isso mostra como acreditamos no potencial de mercado do Brasil. E quando avaliamos todas as opções [de novas rotas], chegamos à conclusão rapidamente de que nenhuma outra cidade ofereceria um potencial corporativo e de lazer tão grande quanto Salvador. A nossa ambição é fazer de Salvador uma porta de entrada e de saída e nos beneficiamos da localização estratégica da cidade, que está 15% mais perto de Paris do que o Rio de Janeiro e 8% mais próxima do que São Paulo, o que nos faz oferecer trechos mais curtos", pontuou.

Diretor-geral da Air France na América do Sul, Manuel Flahault | Foto: Uendel Galter / AG. A TARDE

A operação conta ainda com o apoio da GOL que será responsável por levar diversos passageiros até seu destino final através das conexões feitas entre o vôo da Air France e uma das rotas ofertadas pela companhia nacional no aeroporto de Salvador.



"Estamos há dez anos com essa parceria e com a Gol sendo um braço forte da Air France no Brasil e temos trabalhado conjuntamente para maximizar essas conexões com os passageiros vindos da Europa chegando aqui e podendo se conectar com o resto do país", apontou Flahault, algo reforçado por Mateus Pongeluppi, vice-presidente de estratégias e alianças da Gol.

"A Gol entra justamente para fazer essa ponte, onde a Air France traz passageiros até Salvador, de onde eles partem para outros destinos em aviões da Gol, assim como já ocorre em outras localidades. Salvador foi um dos destaques na retomada do turismo no pós-pandemia e essa estrutura chamou atenção. Salvador estará mais perto do mundo e o mundo terá a felicidade de estar mais perto de Salvador".

Valores

As tarifas para o novo voo, que promete trazer e levar 1000 passageiros por semana, dependerão da oferta e demanda, de acordo com o diretor da companhia francesa.

Em simulação feita pelo Portal A TARDE nesta quinta, 12, a viagem direta no dia 28 de outubro, data inaugural da rota, com volta para 10 dias depois, no dia 7 de novembro, sairia por R$2.805 na tarifa mais barata para a ida e R$1.888 para a volta, totalizando R$ 4691 por passageiro. Em outras datas, o valor da passagem na categoria Light, sem bagagem despachada, pode chegar a menos de 4 mil reais.