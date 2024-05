Em anúncio de voo Salvador-Paris, Bacelar fala de preço de passagens | A TARDE

Durante coletiva de imprensa online realizada na manhã desta quinta-feira, 16, para anunciar detalhes do novo voo Salvador-Paris, o secretário de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar, comentou sobre os valores das passagens aéreas praticados no Brasil.

Os bilhetes da nova rota direta para Paris, operado pela Air Farce, já estão à venda pelo site da empresa. O Portal A TARDE fez uma simulação de uma viagem direta saindo de Salvador no dia 28 de outubro, data em que o voo começará a funcionar, com volta para um mês depois, 28 de novembro. A passagem de ida saiu por R$ 2.664 e a volta por R$ 1.359. No total, o passageiro teria que desembolsar R$ 4.022.

Questionado sobre os altos valores de passagens praticados no país, o secretário Maurício Bacelar destacou que, mesmo com os altos preços, a Bahia possui a maior taxa de ocupação de voos do país.

“A pandemia, apesar de já a termos vencido por causa da vacinação, ainda tem reflexos em alguns setores. E o setor turístico ainda sofre os efeitos da pandemia e as companhias aéreas também, com dificuldade de aquisição de aeronaves e reposição de peças. É uma atividade dolarizada, e tivemos incremento nos juros a nível mundial. Vivemos numa economia de mercado, onde a oferta e procura é quem demanda os preços. Mas o que nos deixa tranquilos na Bahia é que, mesmo com o alto valor das passagens, nós temos a maior taxa de ocupação de voos do Brasil, o que mostra a força do potencial turístico de nosso estado”, falou o secretário.

Ainda de acordo com Bacellar, a Bahia possui infraestrutura turística adequada para receber outras novas rotas aéreas. “Nossa infraestrutura suporta tranquilamente”, afirmou.

Ocupação hoteleira

Também na coletiva, o secretário destacou cenário positivo com relação à ocupação nos hoteis da capital baiana. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (Abih), em abril deste ano, Salvador registrou média de ocupação hoteleira de 54%, chegando a 60% no trecho Barra-Ondina. A taxa significa um crescimento de 11%, se comparada com o mesmo mês de 2023.

“Agora que estamos na baixa estação… Fizemos ano passado um trabalho de captação de eventos para a Bahia, como congressos, reuniões, etc, que tem movimentado os equipamentos do estado, dando uma ocupação hoteleira superior”, disse.

