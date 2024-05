Salvador ganha três voos diretos por semana para Paris | A TARDE

O Brasil ganhou nesta quarta-feira, 15, uma nova opção de voo direto para a Europa. A companhia aérea francesa AirFrance começou a vender bilhetes para trechos entre Salvador e Paris. As primeiras passagens disponibilizadas são do dia 28 de outubro de 2024, a um preço inicial a partir de R$ 2.009,00.

A princípio, serão três voos por semana saindo de Salvador: um na segunda-feira, outro na quinta-feira e um terceiro no sábado. Todos partem da capital baiana às 18h50 no horário de Brasília, chegando a Paris às 8h20 do dia seguinte no fuso da França.

Os voos diretos de Paris com destino a Salvador também ocorrerão às segundas, quintas e sábados, deixando a capital francesa às 10h25 no horário oficial francês, pousando no Brasil às 16h40 no fuso de Brasília.

Os voos serão realizados através da aeronave Airbus A350-900, que se tornará o maior modelo a operar regularmente no Aeroporto Internacional de Salvador.

A Secretaria Estadual de Turismo (Setur) vinha tentando viabilizar a chegada desse voo direto entre Salvador e Paris desde 2022, através da atuação do titular da pasta, Maurício Bacelar. A primeira conversa foi realizada durante a World Travel Market Latin America (WTM), considerada a maior feira da indústria de viagens da América Latina.

Com a nova operação, Paris (AirFrance) se junta a Buenos Aires (Aerolíneas Argentinas), Lisboa (TAP), Madri (Air Europa), Montevidéu (Sky) e Santiago (Sky) como cidades de outros países a terem voos diretos para Salvador.

Publicações relacionadas