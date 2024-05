Avião da rota Salvador-Paris é “joia da coroa” da Air France; conheça | A TARDE

O avião que fará a nova rota direta entre Salvador e Paris, anunciada na última quarta-feira, 15, é considerada a “joia da coroa” pela Air France, empresa responsável pela operação, que começará a funcionar em 28 de outubro.

Segundo informações da empresa, a aeronave é um Airbus A350, com capacidade para 324 passageiros em três classes: Business (34 assentos), Premium Economy (24) e Economy (266).

“O A350 de última geração consome 25% menos combustível do que aeronaves de gerações anteriores (ou seja, 2,5 litros por passageiro por 100 quilômetros), devido, especialmente, ao uso de 67% de materiais mais leves: 53% de compósitos e 14% de titânio. Sua pegada de ruído também é reduzida em cerca de 40%”, diz a nota da Air France.

Dentro do avião, os passageiros terão acesso a cabine espaçosa e silenciosa, janelas 30% maiores, sistema otimizado de pressurização para um clima mais confortável a bordo com renovação regular do ar e iluminação adaptada às diferentes fases de voo.

Classe executiva do Airbus A350 | Foto: Divulgação/Air France

Na classe executiva, os assentos se tornam camas de dois metros de comprimento,enquanto na Premium Economy, o assento “Recliner” tem 48 centímetros de largura e reclina 124 graus. “Na classe econômica, o assento foi redesenhado para oferecer ainda mais conforto, com uma almofada ergonômica reforçada, reclinação de 118 graus e espaço total de 79 centímetros. Cada cabine conta com amplas telas touch screen individuais de alta definição”, destacou a empresa.



Voo Salvador-Paris

Voo Salvador-Paris começa a operar em 28 de outubro | Foto: Divulgação/Air France

A nova rota direta entre Salvador e Paris começará a operar em 28 de outubro, com voos sendo realizados três vezes por semana. Com isso, a capital baiana será o quinto destino da Air France no Brasil, que já opera em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Belém.



Segundo a empresa aérea, os voos em Salvador estarão disponíveis às segundas, quintas-feiras e aos sábados, e terão duração de cerca de 10h.

Através das rede sociais, o governador da Bahia Jerônimo Rodrigues celebrou a nova rota aérea.

“Voo Salvador ✈️ Paris autorizado. Lançamos essa nova rota internacional que passa a ligar a Bahia diretamente à França a partir de 28/10. O novo voo já está com passagens à venda, ampliando os horizontes baianos para o turismo e para novas perspectivas de negócios”, postou.

