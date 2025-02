Bahia é destaque em feira internacional e prospecta novos voos

Feira acontece em Madri, na capital da Espanha - Foto: Reprodução | Setur

O turismo baiano está sendo prospectado Brasil afora. Desta vez, o governo do estado, por meio do Secretaria de Turismo (Setur), participa da Feira Internacional do setor (Fitur) que acontece nesta quarta-feira, 22.

O evento está sendo realizado em Madri, capital da Espanha, no espaço Ifema. A programação se estende ao longo de cinco dias e inclui a promoção de destinos e rodadas de negócios, em um dos maiores eventos mundiais do setor.

Leia também

>>“Destaque no turismo nacional”, diz secretário sobre festas populares da Bahia

>>Governos da Bahia e do Benin reforçam empenho pelo voo entre os dois destinos

>>Novo voo entre Salvador e Lençóis é inaugurado

A expectativa, de acordo com a pasta, é de que mais de 250 mil pessoas circulem pelo local, entre profissionais e público visitante. Este ano, o Brasil é o país homenageado.

No primeiro dia da feira, o espaço recebeu a visita de autoridades, como o embaixador na Espanha, Orlando Leite Ribeiro; o ministro Celso Sabino (Turismo); e o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

“A Bahia tem crescido no turismo nacional e internacional. Em 2024, o estado registrou um crescimento de 50% na entrada de visitantes estrangeiros. O resultado é fruto do trabalho de promoção no exterior e captação de voos. Para 2025, o desafio é avançar mais, em parceria com o Governo Federal”, disse o ministro Sabino.

No estande da Setur, operadores e agentes de viagens conhecem a diversidade de experiências oferecidas pelo estado, além de degustar acarajé, cocada e cachaça. Para o titular da pasta, Maurício Bacelar, a posição de destaque que o estado ocupa é fruto da parceira entre as gestões.

“Esse alinhamento entre os governos estadual e federal tem contribuído para colocar a Bahia em posição de liderança no turismo nacional, além de ser o destino que recebe o maior número de visitantes estrangeiros no Nordeste. A nossa participação na Fitur visa conquistar mais espaço no mercado internacional”, disse.

O secretário se reuniu com representantes das companhias aéreas Air Europa (Espanha) e Ita Airways (Itália), para discutir a ampliação de voos para a Bahia.

“Tratamos de mais voos partindo da Espanha, que já temos, com três frequências semanais; e da abertura de uma nova rota entre a Itália e a Bahia. Foram conversas positivas, que terão continuidade com os representantes das companhias no Brasil”, explicou Bacelar.