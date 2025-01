Novo voo entre Salvador e Lençóis é inaugurado

Check-in de voo - Foto: Divulgação

O acesso à Chapada Diamantina ficou mais fácil com a inauguração, nesta quinta-feira, 9, do voo que liga Salvador e Lençóis, considerado o portão de entrada da região. As aeronaves utilizadas são do modelo ATR, com capacidade para 70 passageiros.

São duas frequências semanais regulares operadas pela companhia Azul Linhas Aéreas, às quintas-feiras e domingos, com partidas da capital baiana às 14h30 e retorno às 16h10.

A nova rota é uma das três lançadas esta semana ligando a capital ao interior e resulta das negociações entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo (Setur-BA), a Azul e o Salvador Bahia Airport, para ampliar a conectividade nos destinos baianos. As demais rotas são para Guanambi (Caminhos do Sudoeste) e Barreiras (Caminhos do Oeste).