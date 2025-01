Planalto marca data da posse de Sidônio Palmeira na Secom

Sidônio assume a Secom na próxima semana - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O Palácio do Planalto marcou para a próxima terça-feira, 14, a posse do publicitário baiano Sidônio Palmeira como ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Ele assume a vaga ocupada por Paulo Pimenta (PT-RS).

Leia mais

>> Sidônio Palmeira sinaliza decisão sobre destino da EBC

>> Lula critica Meta após afrouxamento de políticas de moderação

>> "Expectativa grande", diz Sidônio sobre missão na Secom de Lula

A informação é do canal CNN Brasil. De acordo com a publicação, Sidônio, que recebeu carta branca do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para promover alterações na pasta, escolheu o também publicitário Thiago César para a função de secretário executivo da Secom.

Sidônio chega para assumir o lugar de Paulo Pimenta, que deve voltar a exercer o mandato como deputado federal. O novo ministro ainda não teve sua nomeação publicada no Diário Oficial da União (DOU).