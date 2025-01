"Expectativa grande", diz Sidônio sobre missão na Secom de Lula

Lula ao lado do agora ministro Sidônio Palmeira - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Anunciado nesta terça-feira, 7, como novo ministro da Secretaria de Comunicação do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o marqueteiro Sidônio Palmeira afirmou, nesta terça-feira, 7, sobre o desafio de assumir cargo.

Leia mais

>> Lula oficializa Sidônio Palmeira no comando da Secretaria de Comunicação

>> Exoneração de Pimenta marca sétima troca no 1º escalão do governo Lula

>> Demitido por Lula, Pimenta justifica saída da Secom; veja

Sidônio afirmou que será necessário alinha três pontos: a expectativa com o governo, a gestão e a percepção da população com relação ao Planalto. O futuro ministro, que deve assumir o cargo nos próximos dias, pontuou que a comunicação precisa chegue às camadas que hoje não são alcançadas.

“Tem uma expectativa grande com o governo, tem a gestão e tem a percepção popular. Eu acho que a gente precisa alinhar essas três coisas”, afirmou Sidônio, em conversa com a imprensa.

“É importante também que na gestão não seja analógica, que ela comunique com as pessoas que estão sendo atendidas. Na área de saúde, é importante que comunique, numa parte de vacinação, por exemplo, que as pessoas saibam onde se vacinar e tudo. Isso é uma forma de comunicação que muitas vezes não sai somente aqui da Secom. Pode sair também de um aplicativo”, pontuou.

Sidônio assume o lugar deixado por Paulo Pimenta (PT). O ainda ministro petista pode retornar à Câmara dos Deputados, já que possui mandato, ou ganhar um novo cargo no governo, possibilidade discutida nos bastidores.