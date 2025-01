Demitido por Lula, Pimenta justifica saída da Secom; veja

Paulo Pimenta deixa a pasta nos próximos dias - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta (PT), justificou, em coletiva de imprensa, nesta terça-feira, 7, sua saída do cargo, que deve acontecer nos próximos dias, para a chegada do baiano Sidônio Palmeira.

Pimenta afirmou, ao lado do futuro titular da Secom, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) precisa de alguém que "tenha talento e criatividade" à frente do cargo. A comunicação do governo tem sido alvo de críticas dentro do próprio governo.

"Um profissional de comunicação, uma pessoa que tenha experiência, que tenha talento, que tenha a criatividade e a capacidade de poder exercer essa tarefa de poder coordenar essa política de comunicação do governo no próximo período", afirmou Pimenta, ao comentar o assunto.

A expectativa é de que Pimenta fique no cargo até quarta, 8, quando acontecerão os atos em defesa do Estado Democrático de Direito, na data em que completa dois anos da invasão aos Três Poderes, em Brasília.