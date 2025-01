Exoneração de Pimenta marca sétima troca no 1º escalão do governo Lula

Troca foi anunciada nesta terça-feira, 7 - Foto: José Cruz | Agência Brasil

A exoneração de Paulo Pimenta do comando da Secretaria de Comunicação Social nesta terça-feira, 7, é a sétima troca feita pelo presidente Lula (PT) no primeiro escalão. A saída de Pimenta abre espaço para a entrada do publicitário baiano Sidônio Palmeira.

Em coletiva de imprensa, Pimenta afirmou que o posto precisa de alguém com “talento e criatividade". O ministro deve deixar oficialmente o cargo na próxima quarta-feira, 8.

Antes da demissão de Pimenta, o petista já havia promovido mudanças na gestão. Em setembro do ano passado, o governo teve uma baixa no ministério dos Direitos Humanos após o escândalo envolvendo o então ministro Silvio Almeida, devido às denúncias de assédio sexual.

No lugar de Almeida, foi nomeada para a função a deputada estadual de Minas Gerais, Macaé Evaristo.

Em fevereiro, foi a vez do ministro Flávio Dino deixar o governo para assumir o Supremo Tribunal Federal (STF). Na gestão Lula, Dino exercia a função de ministro da Justiça e Direitos Humanos. No lugar dele, entrou Ricardo Lewandowski.

Além desses nomes, houve também mudanças no ministério do Esporte, com a saída de Ana Moser, em setembro de 2023. No lugar dela foi nomeado o deputado federal André Fufuca, indicado pelo PP.