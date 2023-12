Flávio Dino será empossado ao STF no dia 22 de fevereiro | A TARDE

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, já tem data para tomar posse no Supremo Tribunal Federal (STF). O novo magistrado da Suprema Corte será empossado no dia 22 de fevereiro. A data foi escolhida após um acerto com o presidente do STF, Luís Roberto Barroso.

Mesmo empossado na Corte, Dino deve permanecer no cargo do Ministério da Justiça, até que o presidente Lula (PT) defina o substituto. Dino, que também é senador, deve se licenciar do posto, um dia antes da sua posse.

“Acredito que haverá uma transição por duas ou três semanas até que o presidente escolha um nome para o MJ. Depois, seguirei com meu mandato no Senado até o dia 21 de fevereiro", contou.

Na pasta de Justiça, o ministro deve dar continuidade ao Sistema Único de Segurança Pública.

Já na Suprema Corte, o novo magistrado deve herdar 344 processos que estavam sob responsabilidade da ministra Rosa Weber, que se aposentou em setembro, a qual Dino herdou a vaga na noite da última quarta-feira, 13. O nome dele foi aprovado em uma votação estreita com apenas 47 votos a favor e 31 contrários.