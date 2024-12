Pimenta tem 'conversa franca' com Lula sobre destino no governo

Paulo Pimenta deve deixar Secom - Foto: Lucas Leffa | Secom

Cotado para deixar a carga do ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta (PT) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniram, na última semana, e debateram os rumores da massa no governo.

Segundo Igor Gadelha, do portal Metrópoles, uma conversa ocorrida horas antes de Lula foi internada para a realização de procedimentos cirúrgicos na região da cabeça. No encontro, o ministro afirmou que não teria problemas em ser trocado por outro nome, mesmo que ficasse sem o comando de outra pasta.