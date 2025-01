Lula prepara mudança na Secom; baiano deve assumir o posto

Sidônio Palmeira está cotado para assumir pasta - Foto: Divulgação

A mudança no comando da Secretaria de Comunicação (Secom) está cada dia mais próxima. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) combinou uma conversa com o ministro Paulo Pimenta e o marqueteiro Sidônio Palmeira sobre o futuro da pasta. A tendência é que a mudança no posto seja efetivada, com a saída de Pimenta e a entrada de Sidônio no governo. As informações são do jornal O Globo.

Na prática, a Secom já vive nas últimas semanas uma transição de comando. Desde o anúncio da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês, em novembro de 2024, Sidônio vem sendo uma presença mais frequente na gestão, ainda que não tenha cargo formal. Ele participou da montagem de uma peça publicitária sobre a mudança, que não foi ao ar pois o texto do projeto de isenção ainda não foi enviado ao Congresso.

Passou também pelo marqueteiro a campanha de final de ano do governo com o conceito “Todo dia a gente faz um Brasil melhor”. Sidônio e Pimenta acompanharam no Palácio da Alvorada a gravação do pronunciamento de Lula que foi ao ar na noite de 23 de dezembro. O discurso passou pelo aval de ambos.

No mesmo mês, o publicitário e o ministro estiveram juntos na confraternização de fim de ano que Lula fez com seus ministros, em um almoço no Alvorada. Na largada do governo, Sidônio já havia contribuído com a criação do slogan “União e Reconstrução” e ações voltadas à COP30, que acontece em novembro em Belém.